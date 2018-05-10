الرئيس الكوري يصل إلى اليابان لحضور القمة الثلاثية

وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء لحضور قمة ثلاثية تشمل قادة كوريا والصين واليابان.

وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى اليابان منذ ست سنوات وخمسة أشهر.

وخلال القمة التي سيشارك فيها رئيس الوزراء الصيني "لي كيه كيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، سيشرح "مون" نتائج اجتماعه الأخير مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى جانب مناقشة قضية نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن تصدر الدول الثلاث بيانًا خاصًا للتعبير عن دعمها لإعلان "بان مون جوم" الذي تم التوصل إليه خلال القمة بين الكوريتين، كما سيدعو البيان إلى الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم في المنطقة.





