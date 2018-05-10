الأحزاب السياسية تفشل في إنهاء الجمود البرلماني

فشلت الأحزاب السياسية الكورية في التوصل إلى حل وسط بشأن استئناف أعمال البرلمان المتوقفة منذ فترة.

وعقد زعماء التكتلات البرلمانية من كل من الحزب الديموقراطي الحاكم وحزب "كوريا الحرة" المعارض الكبير، وحزب "الإصلاح المستقبلي"، والكتلة التفاوضية المشتركة بين حزب العدالة وحزب الديمقراطية والسلام، جولتيْن من المفاوضات أمس الثلاثاء، لكنهم فشلوا في تضييق شُقة الخلافات بين أحزابهم حول كيفية التعامل مع القضايا المعلقة، وفي مقدمتها تعيين محقق مستقل للتحقيق في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت.

واقترح حزب "كوريا الحرة" أن يعقد البرلمان جلسة يوم الاثنين القادم لتمرير مشروع قانون لتعيين محقق خاص في هذه القضية بالإضافة إلى مناقشة خطط الميزانية التكميلية والانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 13 يونيو القادم، لكن الحزب الحاكم قرر عدم قبول هذه الاقتراح بعد مناقشته.

