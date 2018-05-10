عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان مباحثات قمة بينها في طوكيو، صدر في ختامها بيان خاص لدعم إعلان "بان مون جوم".

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الصيني "لي كو تشانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم في ختام اجتماعهم حيث أصدروا البيان الخاص الذي يتضمن ترحيبا بتأكيد إعلان بان مون جوم على هدف نزع الأسلحة النووية على نحو كامل، والتطلع إلى انعقاد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية بنجاح، ومواصلة الجهود المشتركة لإنجاح مباحثات القمة بين الكوريتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.

وقد أوضح الرئيس "مون" نتائج القمة بين الكوريتين، وقال إنه تأكد من نية الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف أنه صدر عن القمة إعلان بان مون جوم الذي ينص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم فيها، إلى جانب إجراءات عملية تستهدف تطوير العلاقات بين الكوريتين.

وشدد "مون" على أنه سيواصل التعاون الاستراتيجي مع الصين واليابان في المستقبل.

وفي المقابل، أبدى رئيسا الوزراء الصيني "لي" والياباني "آبيه" تأييدهما المشترك لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم فيها.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه من المهم التعاون مع المجتمع الدولي في الجهود الهادفة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية وإحلال السلام في منطقة شمال شرق آسيا، وطالب كوريا الشمالية بالالتزام بما جاء في إعلان "بان مون جوم" بشكل فعلي، كما طالب مجددا بضرورة تسوية الشؤون الماضية وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية واليابان اعتمادا على البيان الكوري الشمالي الياباني السابق في هذا الشأن.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الصيني إن المباحثات الثلاثية شهدت مناقشات معمقة بشأن تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن ترحيب بلاده بحل القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية وتوجه كوريا الشمالية إلى التخلي عن الأسلحة النووية.

كما أكد على ضرورة التمسك بالحوار قائلا إنه يعلق آمالا كبيرة على مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وكذلك الحوار بين اليابان وكوريا الشمالية.