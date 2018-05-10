سيول تؤكد على أهمية التواصل بين بكين وبيونغ يانغ

أكتب :

2018-05-09 15:21:41

تحديث :

2018-05-09 17:14:23

سيول تؤكد على أهمية التواصل بين بكين وبيونغ يانغ

 قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في حوار مع كي بي إس أمس إن التواصل بين كوريا الشمالية والصين على أعلى مستوى سوف يساعد على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.
وحول الزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، والتي كانت الثانية خلال أقل من 40 يوما، أعربت الوزيرة "كانغ" عن اعتقادها بأن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني كانا في حاجة إلى إجراء مشاورات قبل انعقاد القمة الكورية الشمالية الأمريكية. 
وصرحت "كانغ" بأنها ستزور الولايات المتحدة يوم 22 من هذا الشهر حيث تلتقي بنظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" من أجل التباحث حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وبناء نظام للسلام فيها.
كما أشارت إلى أن مطالبة الحكومة الأمريكية بالإخلاء الدائم لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تدل على عزم واشنطن حل القضية النووية. 

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