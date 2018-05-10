كوريا الشمالية تقترح افتتاح خط جوي بين يونغ يانغ وإنتشون

أكتب :

2018-05-09 15:46:29

تحديث :

2018-05-09 17:18:45

كوريا الشمالية تقترح افتتاح خط جوي بين يونغ يانغ وإنتشون

اقترحت كوريا الشمالية إنشاء خط جوي دولي يربط بين عاصمتها بيونغ يانغ والدول الأخرى عبر مطار إنتشون في كوريا الجنوبية.
وقال "روه كيو دوك" الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس إن كوريا الشمالية اقترحت على المنظمة الدولية للطيران المدني افتتاح خط جوي دولي يربط منطقة الطيران الكورية الشمالية بمنطقة الطيران الكورية الجنوبية.
وأضاف "روه" أن هذه المسألة تُدرس حاليا بقيادة وزارة الأراضي والنقل المحلية.
ويرى الخبراء أن الاقتراح الكوري الشمالي عبارة عن خطة لإنشاء أقصر خط ملاحي جوي يربطها مع الدول الأخرى استعدادا للتبادلات النشطة بينها وبين دول العالم بعد النجاح المتوقع لمباحثات القمة مع الولايات المتحدة. 

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