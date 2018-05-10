مباحثات هاتفية بين الرئيسين الكوري والأمريكي

أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتصالا هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في وقت متأخر من ليلة أمس، حيث قال إن إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية سيؤثر إيجابيا على مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية المرتقبة.

وصرح مسؤول كبير في الرئاسة الكورية عبر رسالة نصية للمراسلين، بأن الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي أجريا الاتصال الهاتفي بدءا من الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس وعلى مدار ربع ساعة حيث ناقشا عددا من الموضوعات الراهنة، بما فيه الإفراج عن الأمريكيين الذين كانوا معتقلين في الشمال.

وقال ترامب إن الأمريكيين الثلاثة كانوا في حالة صحية جيدة، وأعرب عن الشكر للرئيس مون على المساعدة في إطلاق سراحهم.

وأشار ترامب إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية، وقال إنه أجرى مناقشات بناءة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وردا على ذلك، قال الرئيس مون إن هذه الخطوة تعتبر قرارا ممتازا من حيث حقوق الإنسان ومن الناحية الإنسانية، وأعرب عن تهنئته للرئيس الأمريكي، وقال إن إطلاق سراح المحتجزين الثلاثة جاء بفضل القرار الحاسم لترامب وقيادته.

وقد أوضح ترامب للرئيس مون أنه سيعلن قريبا عن موعد ومكان مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

ويذكر أن هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الكوري والأمريكي يأتي بعد مرور 11 يوما من مباحثات القمة بين الكوريتين، وهو الاتصال الهاتفي الرابع عشر بينهما منذ تولي الرئيس مون جيه إين مقاليد السلطة في كوريا الجنوبية.