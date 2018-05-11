القبض على المدون دروكنغ

صدرت مذكرة احتجاز بحق المدون "دروكنغ"، المتورط في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت.

وقالت وكالة الشرطة في سيول إنها ستحقق مع المدون المعروف بلقبه "كيم" واسم المستخدم "دروكنغ"، بدءًا من بعد ظهر اليوم.

ووفقًا للشرطة، فقد وافق "كيم" على استجوابه مرتين فقط منذ احتجازه الشهر الماضي، بتهمة تزوير التعليقات على الانترنت، بينما رفض الامتثال للتحقيقات في ثلاث مناسبات في هذا الشهر.

وطلبت الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق "دروكنغ" بعدما تبين أنه قدم أموالًا لأحد مساعدي النائب عن الحزب الحاكم "كيم كيونغ سو"، حيث طلب "دروكنغ" مساعدته في ترتيب وظائف حكومية لبعض معارفه.

وقد اتُّهم "دروكنغ" بانتهاك قانون مكافحة الرشوة وعرقلة العمل، وقالت الشرطة إن مذكرة الاحتجاز التي صدرت تعكس كلا التهمتين.