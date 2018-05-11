القبض على المدون دروكنغ

أكتب :

2018-05-10 15:46:30

تحديث :

2018-05-10 17:39:28

القبض على المدون دروكنغ

صدرت مذكرة احتجاز بحق المدون "دروكنغ"، المتورط في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت.
وقالت وكالة الشرطة في سيول إنها ستحقق مع المدون المعروف بلقبه "كيم" واسم المستخدم "دروكنغ"، بدءًا من بعد ظهر اليوم.
ووفقًا للشرطة، فقد وافق "كيم" على استجوابه مرتين فقط منذ احتجازه الشهر الماضي، بتهمة تزوير التعليقات على الانترنت، بينما رفض الامتثال للتحقيقات في ثلاث مناسبات في هذا الشهر.
وطلبت الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق "دروكنغ" بعدما تبين أنه قدم أموالًا لأحد مساعدي النائب عن الحزب الحاكم "كيم كيونغ سو"، حيث طلب "دروكنغ" مساعدته في ترتيب وظائف حكومية لبعض معارفه.
وقد اتُّهم "دروكنغ" بانتهاك قانون مكافحة الرشوة وعرقلة العمل، وقالت الشرطة إن مذكرة الاحتجاز التي صدرت تعكس كلا التهمتين.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>