سيول تبذل جهودا لإطلاق سراح 6 محتجزين في الشمال

أكتب :

2018-05-10 15:47:43

تحديث :

2018-05-10 15:47:43

سيول تبذل جهودا لإطلاق سراح 6 محتجزين في الشمال

قالت الرئاسة الكورية إنها تبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح ستة مواطنين كوريين جنوبيين محتجزين لدى كوريا الشمالية.
وأدلى مسؤول في المكتب الرئاسي بهذا التصريح للصحفيين اليوم الخميس ردًّا على سؤال حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيس "مون جيه إين" قد طالب بإطلاق سراح المحتجزين الستة خلال القمة الأخيرة بين الكوريتين، لكن بيونغ يانغ لم تقدم ردًّا بعد.
وقال المسؤول إنه إذا تم تحديد موعد ومكان انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هذا الأسبوع، فسوف يتم إجراء أول محادثة هاتفية عبر الخط الساخن بين رئيسي الكوريتين قبل الموعد المتوقع لها.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأنه سوف يعلن عن موعد ومكان لقائه مع "كيم" خلال 3 أيام.

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