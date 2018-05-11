تقرير يقول إن واشنطن تسعى لعقد القمة مع كوريا الشمالية في سنغافوره

أكتب :

2018-05-10 15:48:19

تحديث :

2018-05-10 15:48:19

تقرير يقول إن واشنطن تسعى لعقد القمة مع كوريا الشمالية في سنغافوره

قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن مسؤولي الإدارة الأمريكية تلقوا تعليمات بالمضي قدمًا للإعداد لعقد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في سنغافوره.
ونقل التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء عن مسؤولين على صلة بتلك الخطط أن القرار يعود في النهاية إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وكان "ترامب" قد أكد أمس الأربعاء أنه تم تحديد مكان وموعد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إنه سيعلن عن التفاصيل في غضون ثلاثة أيام، وقد استبعد المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين كموقع محتمل لعقد القمة.

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