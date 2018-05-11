83% نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين في ختام عامه الأول

بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" 83% في استطلاع للرأي أجري قبيل حلول الذكرى الأولى على توليه مهام منصبه كرئيس لكوريا الجنوبية.

وفي الاستطلاع الذي أجرته شبكة "كي بي إس" وشمل نحو ألف من البالغين من جميع أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، أجاب 83% من المشاركين بتقييمات إيجابية للسنة الأولى من إدارة الرئيس مون للدولة، في حين أعرب 14% منهم عن عدم رضائهم.

واستشهد المؤيدون بالتحسن في العلاقات الدبلوماسية بين الكوريتين بوصفها أكبر أسباب التقييم الإيجابي، وتلاه الإصلاحات لمواجهة الممارسات الفاسدة، وسياسات الرعاية الاجتماعية.

لكن 55% من المشاركين قالوا إن سياسات "مون" المتعلقة بالتوظيف ليست فعالة، وكان التقييم السلبي هو الأعلى بين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

كما أجاب نحو 80% من المشاركين بأنه ينبغي تعديل الدستور رغم استحالة القيام بذلك بالتزامن مع الانتخابات المحلية في 13 يونيو. وفضَّل غالبية المشاركين الطريقة الأمريكية التي تتضمن فترتين رئاسيتين لمدة أربع سنوات لكل منهما.

يُذكَر أن مستوى الثقة في استطلاع الرأي بلغ 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 3.1%.