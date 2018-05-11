اجتماع بين وزيري خارجية كوريا والولايات المتحدة في واشنطن غدا

من المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في واشنطن غدًا الجمعة.

ويعد هذا أول اجتماع بين الوزيرين منذ تولي "بومبيو" لمنصبه في أواخر الشهر الماضي، ويأتي بعدما اتفقا على عقده في أقرب وقت ممكن عندما تحدثا عبر الهاتف يوم 28 أبريل، بعد يومين من تنصيب "بومبيو".

وخلال الاجتماع، سيقيّم الوزيران "كانغ" و"بومبيو" التطورات السياسية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، قبل القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقرر عقدها يوم 22 مايو.

كما سيناقش الجانبان كيفية تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين لتحقيق إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال قمة ناجحة بين واشنطن وبيونغ يانغ.