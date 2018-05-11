ضخ 7 مليارات دولار لإنقاذ شركة جنرال موتورز كوريا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية وشركة جنرال موتورز ضخ ما يزيد عن سبعة مليارات دولار أمريكي لإنقاذ الفرع الكوري المتعثر للشركة الأمريكية صانعة السيارات.

وقالت الحكومة إنه تم اتخاذ هذا القرار اليوم الخميس خلال اجتماع عقدته حول تعزيز التنافسية الصناعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون".

وقد وضع الاجتماع أيضًا إجراءات لمساعدة موردي قطع غيار "جنرال موتورز" في كوريا والمناطق المحلية التي تضررت بسبب الاضطرابات المالية التي عانت منها الشركة.

وسوف تتحمل شركة جنرال موتورز ما مجموعه 6 مليارات دولار، من خلال تسييل ديون فرعها في كوريا، والبالغ قيمتها 2.8 مليار دولار، واستثمار 3.5 مليار دولار في المعدات والأدوات.

وسوف يقدم بنك التنمية الكوري، باعتباره ثاني أكبر مساهم في الشركة، 75 مليون دولار هذا العام، لمساعدة الشركة على الاستثمار في المرافق والمنشآت.