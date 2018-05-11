مشروع قانون جديد يعاقب على التلصص والملاحقة بالحبس لمدة 5 سنوات

قدمت حكومة كوريا الجنوبية صياغة لمشروع قانون جديد، لتعزيز العقوبة على جرائم الملاحقة والتلصص، وتعزيز حماية الضحايا.

وقالت وزارة العدل أمس الخميس إنها قدَّمت إشعارًا مسبقًا بشأن مشروع القانون، الذي سيعاقب المدانين بجرائم الملاحقة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة قدرها 30 مليون وون.

وسوف يعاقب القانون المدانين بجرائم الملاحقة وتهديد الضحايا بسلاح قاتل أو غيره من الأشياء الخطيرة بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون.

وبموجب القانون الحالي، تصنف جرائم الملاحقة على أنها جنحة، ويعاقب عليها بغرامة قدرها 100 ألف وون فقط.

كما يوسع القانون الجديد نطاق الأعمال التي تدخل في جرائم الملاحقة، بما في ذلك التتبع وعرقلة مسار الضحية ومراقبتها سرًّا.