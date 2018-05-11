استقالة رئيس مجموعة هانجين من قيادة شركة جين إير للطيران

استقال رئيس مجموعة هانجين "تشو يانغ هو" من منصبه كرئيس تنفيذي مشارك لشركة جين إير للطيران.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الكورية، إن مجلس إدارتها اتخذ القرار في وقت مبكر من أمس الخميس. وقالت إن "كوون هيوك مين"، رئيس قسم الصيانة في الشركة، سيحل محل "تشو" ويصبح الرئيس التنفيذي المشارك، إلى جانب "تشيه جونغ هو".

وفي رسالة نصية إلى الصحفيين، قالت الشركة إن هذا التعديل الإداري يهدف إلى تعزيز نظام الإدارة، وأضافت أن "تشو" سيظل ضمن مجلس الإدارة.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إذاعة شبكة "كي بي إس" لتقرير كشف عن أنَّ الحكومة تسعى إلى سحب الترخيص التجاري للشركة، بسبب مزاعم قيام الابنة الصغرى "تشو هيون مين" بالعمل بصورة غير قانونية كمسؤول تنفيذي مسجل في الشركة.

وقد قالت الشركة إنها ستتعاون مع التحقيق الذي تجريه وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

وبعد تقرير "كي بي إس"، انخفضت أسعار أسهم شركة جين إير بأكثر من 4% أول أمس الأربعاء، وسجل سعر الإغلاق انخفاضًا بنسبة 0.3% أمس الخميس.