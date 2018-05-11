وسائل الإعلام الكورية الشمالية تشيد بموقف ترامب تجاه القمة بين الشمال والولايات المتحدة

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تقريرًا ذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يراجع "بديلًا جديدًا" لحل النزاع بين البلدين، وأنه مهتم بحل القضية من خلال الحوار.

ونشر التلفزيون المركزي لكوريا الشمالية أمس الخميس تقريرًا مصوَّرًا مدته 7 دقائق، أظهر الاجتماع الأخير بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".

وذكر التقرير أن "بومبيو" نقل رسالة شفهية من الرئيس "ترامب" إلى "كيم"، وفي المقابل أعرب "كيم" عن تقديره لاهتمام "ترامب" بحل المشاكل من خلال الحوار و"البدائل الجديدة"، وكذلك موقفه النشط تجاه القمة المقبلة بينهما.

يشار إلى أن التصريح بأن الرئيس "ترامب" يفكر في بدائل جديدة لم يكن مدرجًا في التقارير السابقة التي نشرتها وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.