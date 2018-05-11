سيول ترحب بعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافوره

عبّر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن مكان وموعد لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كيم أوي كيوم" في رسالة نصية بعث بها للصحفيين إن الحكومة الكورية ترحب بعقد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافوره، معربا عن أمله في أن تلعب تلك القمة دورا في تحقيق نزع السلاح النووي وإحراز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار إلى أن حكومة سيول كانت ترغب في عقد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، لكنها تحترم القرار باختيار سنغافوره مكانا للقمة.

ومن ناحية أخرى توقع مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية أن يتم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قريبا عبر الخط الساخن بينهما.