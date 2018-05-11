وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تجتمع مع نظيرها الأمريكي بومبيو

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ستجتمع مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" للمرة الاولى اليوم الجمعة في واشنطن، وسوف يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد انتهاء الاجتماع.

وأضافت أن الوزيرة "كانغ" ستناقش مع "بومبيو" نتائج محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة المرقتبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري في واشنطن، ومحادثات القمة المرتقبة الأخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المقرر عقدها يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم في سنغافوره.

كما سيناقش الجانبان القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي وإحراز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ومدى متانة علاقة التحالف بين سيول وواشنطن.

ومن المتوقع أن يقدم الوزير الأمريكي "بومبيو" شرحا للوزيرة الكورية "كانغ" حول نتائج زيارته الأخيرة لبيونغ يانغ واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".