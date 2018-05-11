انطلاق مناورات ماكس ثاندر الجوية بين كوريا والولايات المتحدة

أكتب :

2018-05-11 11:37:38

تحديث :

2018-05-11 11:48:28

انطلاق مناورات ماكس ثاندر الجوية بين كوريا والولايات المتحدة

انطلقت اليوم الجمعة  المناورات الجوية المشتركة "ماكس ثاندر" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .
وتشارك في هذه المناورات التي تستمر أسبوعين حتى يوم الخامس والعشرين من مايو الجاري حوالى 100 طائرة من البلدين، منها 8 مقاتلات شبح أمريكية من طراز "إف 22 رابتور"، بالإضافة إلى عدد من قاذفات القنابل من طراز "بي-52" ومقاتلات من طراز "إف- 15 كيه" .
يذكر أن مقاتلات الشبح الأمريكية "إف 22 رابتور" مجهزة بصواريخ جو- جو، وتصل سرعتها القصوى إلى 2410 كيلومترات في الساعة، ويبلغ نصف قطر مجال عملياتها 2177 كيلومترا.
وكانت 6 مقاتلات "رابتور" قد شاركت في المناورات الجوية الكورية الأمريكية الأخرى "فيجيلانت إيس" التي أجريت في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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