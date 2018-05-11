انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

أكتب :

2018-05-11 14:32:10

تحديث :

2018-05-11 14:35:11

انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

تم انتخاب النائب البرلماني "هونغ يونغ بيو" كزعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم في تصويت جرى اليوم الجمعة.
وكان "هونغ" قد أكد في تصريح أدلى به قبل التصويت أنه سيبذل كل ما في وسعه لجذب التعاون من أحزاب المعارضة بشأن تحسين العلاقات بين الكوريتين، معربا عن استعداد الحزب الحاكم للتنازل في القضايا الأخرى إذا قدمت أحزاب المعارضة دعما لتحسين العلاقات بين الكوريتين.
وفور انتخابه قام "هونغ" بزيارة لنظيره في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الذي ظل مضربا عن الطعام لليوم التاسع على التوالي لمطالبة الحزب الحاكم بالموافقة على تعيين مدعٍ خاص لإجراء تحقيقات في قضية تزييف التعليقات على الإنترنت.

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