وزير الدفاع: استعادة قيادة العمليات أثناء الحرب بحلول عام 2023

قال وزير الدفاع "سونغ يونغ-مو" إن قيادة عمليات الجيش الكوري في زمن الحرب ستستعاد من يد الولايات المتحدة بحلول العام 2023 عندما يتم الانتهاء من خطة إصلاح الدفاع في البلاد.

وأوضح سونغ أنه عند الانتهاء من خطة الدفاع التي أطلق عليها اسم "2.0"، ستكون لكوريا الجنوبية قوة عسكرية ذات سيادة تتناسب مع مكانتها في المنطقة.

وتعتزم وزارة الدفاع طلب 50 ترليون وون في ميزانية العام المقبل، لكن سونغ أشار إلى أن هذا المبلغ من المرجح أن يتم تخفيضه من قبل وزارة المالية والبرلمان.

كما كشف سونغ عن تقرير قدمته الوزارة إلى مكتب الرئاسة بشأن تعهد باقتصاد 10 تريليون وون من ميزانية الدفاع عبر الحد من عدد القوات وخفض عدد الجنرالات.





