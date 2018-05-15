سيول تؤيد الإسراع في نزع السلاح النووي والاستثمار الأمريكي في كوريا الشمالية

أكتب :

2018-05-14 12:28:20

تحديث :

2018-05-14 13:43:53

سيول تؤيد الإسراع في نزع السلاح النووي والاستثمار الأمريكي في كوريا الشمالية

قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية الجنوبية تؤيد اتخاذ إجراءات تفكيك الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والسماح للقطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار فيها، في أسرع وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد قال إن الولايات المتحدة ستسمح لقطاعها الخاص بالاستثمار في البنية التحتية في كوريا الشمالية إذا وافقت بيونغ يانغ على التفكيك الكامل لأسلحتها النووية، مؤكدا على ضرورة تقديم ضمانات أمنية للنظام الحاكم في كوريا الشمالية في سياق التوصل إلى اتفاق لنزع بيونغ يانغ أسلحتها النووية.
وأضاف المسؤول أن تقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية يعنى أن بيونغ يانغ ستتمكن من إجراء تبادلات رسمية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد أن كوريا الشمالية يجب أن تتخلى عن أسلحتها النووية إما عن طريق نقلها إلى دولة ثالثة أو التخلص منها داخليا.

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