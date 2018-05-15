الحزب الحاكم يتقدم في انتخابات رؤساء المدن والمقاطعات الرئيسية

طبقا لنتائج استطلاع للرأي العام حول انتخابات رؤساء المدن والمقاطعات الرئيسية الست، بلغت نسبة تأييد عمدة العاصمة سيول "بارك وون سون" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لهذا المنصب لفترة جديدة، 53%، بينما بلغت نسبة تأييد "آن تشول سو" مرشح حزب المستقبل المعارض الصغير 15.2%، و"كيم مون سو" مرشح حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 10.5%.

أما بالنسبة لمنصب حاكم مقاطعة كيونغ كي فقد بلغت نسبة تأييد "لي جيه ميونغ" عمدة مدينة "سونغ نام" ومرشح الحزب الحاكم 56.9% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة تاييد المرشح "نام كيونغ بيل" عن حزب كوريا الحرة المعارض 17%.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مرشح الحزب الحاكم لمنصب عمدة مدينة إنتشون يتقدم عن منافسه من الحزب المعارض الرئيسي برصيد 46.3% مقابل 18.3%.

كما أشارت إلى أن مرشح الحزب الحاكم لمنصب حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ يتفوق على منافسه من الحزب المعارض الرئيسي برصيد 46.2% مقابل 27.8%.

وقد قامت شركة "ريسيرش كوريا" بإجراء استطلاع للرأي العام بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" وصحيفة "هانكوك" اليومية خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من مايو الجاري على 800 من المواطنين البالغين.

وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد وناقص 3.5%.