الكوريتان تجريان اتصالات لتحديد موعد المباحثات رفيعة المستوى بينهما

أكتب :

2018-05-14 14:51:29

تحديث :

2018-05-14 16:21:16

الكوريتان تجريان اتصالات لتحديد موعد المباحثات رفيعة المستوى بينهما

قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" إن الكوريتين تجريان اتصالات حاليا لتحديد موعد المباحثات رفيعة المستوى بينهما، معربا عن أمله في أن يتم عقد هذه المباحثات في غضون هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد عرضت الأسبوع الماضي اقتراحا على الجانب الشمالي بشأن موعد المباحثات رفيعة المستوى، إلا أن بيونغ يانغ لم تستجب لذلك الاقتراح حتى الآن.
وأضاف المتحدث في موجز صحفي اليوم الاثنين أنه سيتم في المباحثات مناقشة إجراءات المتابعة لبيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي.
وتسعى حكومة سيول لأن يتم تحديد مواعيد المباحثات العسكرية ومباحثات منظمتي الصليب الأحمر والمباحثات الرياضية، من خلال المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

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