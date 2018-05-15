البيت الأبيض يقول إن خطاب ترامب يتطابق مع تصرفات كيم

قال البيت الأبيض الأمريكي إن تحول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في خطابه عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من الهجوم إلى الإشادة، يعكس التغييرات في تصرفات "كيم".

وأوضح نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية "راج شاه" خلال مؤتمر صحفي اعتيادي أمس الاثنين، أن "كيم" قدّم تعهدات بوقف التجارب النووية والصاروخية البالستية، كما أطلق سراح ثلاثة محتجزين أمريكيين، وقال إن هذه علامات تدل على حسن النية، وبالتالي تأمل الولايات المتحدة فى البناء عليها.

وشدد "شاه" أيضا على أن سياسة الولايات المتحدة تتمثل في السعي لنزع السلاح النووي بشكل كامل وشامل من شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن "ترامب"، الذي كان دائم الانتقاد للزعيم الكوري الشمالي، قد أشاد به في أواخر الشهر الماضي ووصفه بأنه "منفتح جدا ومحترم"، كما وصف خلال الأسبوع الماضي خطة كوريا الشمالية بتفكيك موقع تجاربها النووية بأنه "لفتة ذكية للغاية وقوية".