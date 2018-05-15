اعتقال مدير تنفيذي في سام سونغ بتهمة عرقلة نشاطات نقابية

تم اعتقال مدير تنفيذي في شركة تابعة لشركة سام سونغ للإلكترونيات بسبب اتهامات بعرقلته أنشطة النقابات العمالية.

وصدقت محكمة سيول المركزية اليوم الثلاثاء على مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي لشركة "خدمات سام سونغ للإلكترونيات"، المعروف باسم العائلة "تشيه"، بتهمة انتهاك قوانين نقابات العمال وقوانين علاقات العمل.

لكن المحكمة رفضت التصديق على مذكرات أخرى قدمتها النيابة لاعتقال ثلاثة مسؤولين آخرين في شركة سام سونغ باعتبارهم متورطين في القضية.

ويشتبه في أن "تشيه"، الذي كان مسؤولاً عن قسم التعامل مع شؤون النقابات العمالية في الفترة من يوليو 2013 إلى مارس من العام الجاري، قد ظل ينفذ خطة لمنع أنشطة النقابة العمالية في الشركة.

وتعتقد النيابة أن "تشيه" أصدر تعليمات لموظفيه بتعطيل أنشطة نقابة العمال وتقديم تقارير منتظمة له في هذا الشأن.