اليابان تدعي أن اسم بحر اليابان مدعوم دوليا

أصدرت وزارة الخارجية اليابانية تقريرها الرسمي السنوي اليوم الثلاثاء وسلمته لمجلس الوزراء الياباني، حيث تضمن الادعاء بسيادتها على جزر دوكدو الكورية التى تقع فى أقصى شرق كوريا فى البحر الشرقي.

وكرر التقرير الدبلوماسي الياباني للعام 2018 الادعاءات بأن جزر دوكدو "جزء أصيل من الأراضي اليابانية وفقًا للحقائق التاريخية والقانون الدولي".

وتضمن تقرير هذا العام لأول مرة أيضاً الادعاء بأن اسم المنطقة البحرية بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية هو "بحر اليابان"، وأنه الاسم الوحيد المعترف به دوليا. ويذكر أن كوريا الجنوبية تصف تلك المنطقة البحرية باسم "البحر الشرقي".

وخلا تقرير هذا العام من عبارة تقول إن كوريا الجنوبية هي الدولة الجارة الأكثر أهمية بالنسبة لليابان نظرا للمصالح الاستراتيجية المشتركة.

وحذر المراقبون من أن هذه المزاعم الإقليمية والاستفزازات الدبلوماسية سيكون لها آثار سلبية على العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.