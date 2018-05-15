تقرير يقول إن كوريا الشمالية بدأت فعليا في تفكيك موقع تجاربها النووية

قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في متابعة الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ بدأت في تفكيك موقع تجاربها النووية في "بونغ كيه ري".

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع أمس الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها يوم السابع من مايو الجاري قد أظهرت أول دليل قاطع على بدء تفكيك موقع الاختبارات النووية الكوري الشمالي، موضحا أن عدة مبانٍ رئيسية للدعم التشغيلي، تقع خارج البوابات الشمالية والغربية والجنوبية، قد أزيلت من الموقع، مقارنة بالصور التي تم التقاطها من قبل.

كما قال التقرير إنه تمت أيضا إزالة بعض قضبان سكك حديدية كانت تسير عليها عربات حفر الأنفاق. وأضاف أنه يبدو أنه تم تفكيك عدد من تلك العربات أيضا، كما تمت إزالة العديد من المباني الصغيرة حول الموقع.

غير أن التقرير أكد في الوقت نفسه أنه لا يزال يوجد عدد من المباني الأكثر أهمية حول موقع التجارب النووية، كما لم يتم إغلاق مداخل النفق الذي يتم فيه إجراء التجارب النووية بشكل دائم. وقال التقرير إنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أرجأت تنفيذ الخطوات المهمة للتفكيك النهائي للموقع النووي بحيث يتم بحضور الصحفيين الأجانب كما كانت قد تعهدت من قبل.