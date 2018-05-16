الرئيس يدعو إلى تشديد التعامل مع جرائم العنف ضد النساء

قال الرئيس "مون جيه إين" إن جرائم العنف التي ترتكب ضد النساء هي جرائم شنعاء تدمر المجتمع، وشدد على ضرورة أن تتعامل السلطات مع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

وقال المتحدث الرئاسي "كيم أوي كيوم" إن الرئيس وجه تلك الدعوة أمس الاثنين خلال اجتماعه مع كبار مساعديه، حيث قال إن العقوبة على تلك الجرائم لم تكن قوية بما يكفي.

وأشار "مون" إلى أن السلطات في الولايات المتحدة تصدر على الفور أمرا لتوفير الحماية للضحايا، وتعاقب المسؤولين عن تلك الجرائم في حالة ثبوت الاتهام.

وشدد الرئيس على أن كوريا الجنوبية تحتاج أيضًا إلى تحول كبير في كيفية التعامل مع هذه الجرائم.