المحكمة العليا تؤيد حكما بالسجن ثلاثة أعوام في قضية ابنة تشيه سون شيل

أكتب :

2018-05-15 16:11:51

تحديث :

2018-05-15 16:11:51

المحكمة العليا تؤيد حكما بالسجن ثلاثة أعوام في قضية ابنة تشيه سون شيل

أيدت المحكمة العليا حكمًا بالسجن لمدة 3 أعوام ضد "تشيه سون شيل"، بسبب الاتهامات المتعلقة بالقبول غير القانوني لابنتها "تشانغ يو را" في جامعة "إيهوا" النسائية.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم اليوم الثلاثاء على "تشيه" التي تعد الشخصية المركزية في فضيحة استغلال النفوذ التي أطاحت بالرئيسة السابقة "بارك كون هيه".
وقد اتهمت "تشيه" بعرقلة العمليات الدراسية والتواطؤ مع مسؤولين رئيسيين في الجامعة، لمنح ابنتها معاملة تفضيلية في كل من القبول والدرجات.
ويذكر أن "تشيه" تواجه محاكمة منفصلة لتورطها في فضيحة استغلال النفوذ، وقد حكمت محكمة سيول المركزية عليها بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 18 مليار وون، حيث خلصت المحكمة إلى إدانتها في التهم الثماني عشرة الموجهة ضدها، بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام السلطة والإكراه.

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