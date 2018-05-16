مجلس النواب الأمريكي يقر الإبقاء على قوات الولايات المتحدة في كوريا Video

أكتب :

2018-05-15 16:12:41

تحديث :

2018-05-16 10:34:02

أصدرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قرارا ينص على ألا يقل عدد أفراد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عن 22 ألف جندي، بدون اعتماد ذلك من وزارة الدفاع الأمريكية.
وكانت اللجنة قد وافقت يوم الأربعاء الماضي على تعديل على قانون الدفاع الوطني لعام 2019، الذي قدمه النائب "روبن كاليغو"، والذي يُلزم الولايات المتحدة بالوجود العسكري في كوريا الجنوبية.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي.
وقد تم الكشف عن مشروع القانون في بيان صحفي صادر عن مكتب النائب "كاليغو" يوم الخميس الماضي، حيث قال إن الكونغرس في حاجة لإثبات التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها، في الوقت الذي يتسبب فيه الرئيس "دونالد ترامب" في المزيد من عدم اليقين.
ومن ثم، سيتم إرسال التعديل، الذي وافقت عليه اللجنة بدعم من الحزبيْن الجمهوري الحاكم والديمقراطي، إلى التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب.

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