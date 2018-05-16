واشنطن تؤكد استمرارها في الاستعداد للقمة مع كوريا الشمالية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تواصل استعداداتها لعقد القمة بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، رغم إلغاء كوريا الشمالية للمحادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، وتهديدها بإلغاء القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية قد أشارت إلى التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن كسبب لقرارها بإلغاء تلك المحادثات.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن إلغاء المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي دوري إن واشنطن لم تسمع أي شيء من سيول أو من بيونغ يانغ حول وقف إجراء التدريبات العسكرية، أو وقف الاستعدادات للقمة المرتقبة.

ورفضت المتحدثة انتقادات كوريا الشمالية لتلك التدريبات الجوية "ماكس ثاندر"، ووصفها بأنها "عمل استفزازي ضد النظام الحاكم في بيونغ يانغ"، مشيرةً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد عبّر من قبل عن تفهمه واعترف بضرورة إجراء التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.