المكتب الرئاسي في سيول يسعى لمعرفة نوايا كوريا الشمالية

تسعى رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية إلى معرفة نوايا كوريا الشمالية فيما يتعلق بإلغائها المفاجئ للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة التوحيد في سيول قد تلقت إشعارا بعد منتصف ليلة أمس بإلغاء المحادثات، من قبل "ري سون غون" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن، وهي الجهة الكورية الشمالية المسؤولة عن التعامل مع العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة للصحفيين إن كبار المسؤولين الأمنيين في المكتب الرئاسي قد ناقشوا هاتفيا بشكل مكثف قرار الإلغاء المفاجئ مع وزارات التوحيد والشؤون الخارجية والدفاع.

وأضاف أن الحكومة تركز جهودها حاليا على تحديد المعنى الدقيق لذلك الإشعار، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لدى كوريا الجنوبية لتغيير الجدول الزمني أو نطاق التدريبات الجوية "ماكس ثاندر" مع الولايات المتحدة، والتي قالت بيونغ يانغ إنها سبب إلغاء المحادثات بين الكوريتين.