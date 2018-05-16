بدء الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في بوسان الأسبوع القادم

أكتب :

2018-05-16 13:57:31

تحديث :

2018-05-16 13:57:31

بدء الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في بوسان الأسبوع القادم

من المقرر أن يجتمع قادة ووزراء مالية حوالي 80 دولة في مدينة بوسان الساحلية في جنوب كوريا الجنوبية، الأسبوع القادم، من أجل عقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي.
وأوضحت رئاسة مدينة بوسان اليوم الأربعاء أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي للعام 2018 ستعقد بدءا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الأسبوع القادم في مركز بوسان للمعارض والمؤتمرات، "بيكسيكو".
وسوف يشارك في هذه الاجتماعات حوالي أربعة آلاف شخص من 54 دولة أفريقية و26 دولة أخرى، بما في ذلك رؤساء الحكومات ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.
وتسعى مدينة بوسان للترويج لمشروعات التصدير والتبادلات الاقتصادية المتنوعة مع الدول الأفريقية في مجالات الطائرات بدون طيار وتصنيع الأحذية والطاقة والسكك الحديدية، حيث تتوقع أن تخلق تلك الاجتماعات واسعة النطاق حوالي 22 مليون دولار من التأثيرات الإنتاجية، إلى جانب حوالي 330 وظيفة جديدة.

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