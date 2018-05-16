زيادة عدد الوظائف في كوريا بأقل من 200 ألف للشهر الثالث على التوالي

استمر معدل النمو في عدد الوظائف في كوريا الجنوبية في مستوى أقل من 200 ألف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف خلال الشهر الماضي قد بلغ 26 مليونا و900 ألف، بزيادة مقدارها 123 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي يتراوح فيها النمو في عدد الوظائف عند مستوى 100 ألف لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بعدما ارتفع عدد الحاصلين على وظائف في شهر يناير الماضي بمقدار 334 ألفا. وأرجع التقرير هذا التباطؤ في نمو عدد الوظائف إلى انخفاض العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، لكنه أشار أيضًا إلى ما يسمى بـ"التأثير القاعدي" الناتج عن الزيادة الحادة التي بلغت 420 ألفًا في شهر أبريل من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف الإجمالي قد انخفض بنسبة 1% ليصل إلى 60,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت معدلات البطالة 4,1% خلال الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0,1%. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 10,7%، بانخفاض 0,5% مقارنة بالعام الماضي.

