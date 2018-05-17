الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يشرح نتائج زيارته إلى كوريا الشمالية

التقى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" بالرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيزلي" واستمع إلى شرح منه حول نتائج زيارته إلى كوريا الشمالية، كما ناقش معه مشروع الدعم الغذائي إلى كوريا الشمالية.

وأوضحت وزارة التوحيد أن اللقاء عقد بعد ظهر أمس، حيث جرت مشاورات حول المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج إلى كوريا الشمالية.

وقدم رئيس البرنامج شرحا للوزير الكوري بشأن نتائج زيارته إلى كوريا الشمالية التي بدأت يوم 8 واستمرت حتى 11 من الشهر الماضي، وتقاسم معه الآراء حول مشروع الدعم الغذائي الذي ينفذه البرنامج لصالح كوريا الشمالية.

وأعرب الوزير "جو" عن تقديره الإيجابي لأنشطة البرنامج الهادفة إلى مكافحة المجاعة بين الأطفال حول العالم، بما فيها مشروع الدعم الغذائي لكوريا الشمالية، وطلب منه الحفاظ على علاقات تعاون وثيقة بين البرنامج ووزارة التوحيد الكورية الجنوبية في المستقبل أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التوحيد كانت قد عقدت اجتماعا تشاوريا لمتابعة التبادل والتعاون بين الكوريتين في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قررت تقديم 8 ملايين دولار من صندوق التعاون بين الكوريتين إلى مشروع دعم غذاء الأمهات والأطفال في كوريا الشمالية بواسطة المنظمات الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي، ولكنها لم تحدد موعد التقديم بعد.