المعسكران الحاكم والمعارض يبدآن مراجعة مشروع الميزانية الإضافية

بدأ البرلمان الكوري في مراجعة مشروع الميزانية الإضافية التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات و900 مليار وون، صباح اليوم، من خلال عقد اجتماعات للجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والمحاسبة واللجان الدائمة ذات الصلة.

وأكد الحزب الديمقراطي الحاكم على ضرورة الموافقة على مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة من أجل التعامل مع مشكلة بطالة الشباب ودعم المناطق المتعرضة لأزمة التوظيف، وذلك يوم 18 من هذا الشهر كما اتفق المعسكران الحاكم والمعارض.

وأشار إلى إجراء مراجعة بواسطة الحكومة بشكل كاف، مؤكدا على أهمية سرعة الموافقة على الميزانية.

وفي المقابل ادعى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح الجديد المعارض أنه يجب تخفيض بعض البنود التي فيها شكوك حول أغراض وكفاءة الميزانية، حيث يرى حزب كوريا الحرة ضرورة تخفيض حوالي تريليون و500 مليار وون من إجمالي الميزانية افضافية البالغ حجمها 3 تريليونات و900 مليار وون.

ومن جانبه أعلن حزب الديمقراطية والسلام المعارض عن عدم المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة بالميزانية والمحاسبة بحجة عدم التوصل إلى اتفاق بين المعسكرين الحاكم والمعارض، وأيضا عدم المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيعقد غدا بسبب مشاركته في أحداث ذات الصلة بحركة الثامن عشر من مايو الديمقراطية في كوانغ جو.

وخلال اجتماع للجنة الصناعة والتجارة والطاقة، احتج "جانغ بيونغ وان" رئيس اللجنة على تحديد فترة مراجعة للميزانية الإضافية، وأعلن عن رفضه طرح مشروع الميزانية الإضافية ووصفه بأنه "لا معنى له".

ويذكر أنه من أجل الموافقة على مشروع الميزانية الإضافية في اجتماع البرلمان يوم 18 من هذا الشهر، يتوجب الانتهاء من المراجعات التمهيدية للجان الدائمة والمراجعة الرئيسية للجنة الميزانية والمحاسبة خلال يومين فقط.



