عقدت الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعا صباح اليوم لمجلس الأمن القومي برئاسة مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة "كيم اوي كيوم" بأن اجتماعات المجلس تعقد عادة بعد ظهر الخميس من كل أسبوع، إلا أن جتماع اليوم عقد صباحا بسبب وجود جدول أعمال في البرلمان بعد ظهر اليوم.

وتناول الاجتماع سبل التعامل مع التصريحات التي أدلت بها كوريا الشمالية حول إلغاء المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين، وتهديدها بإعادة النظر في عقد القمة مع الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي يحضرها الوزراء ذوو الصلة بالشؤون الدبلوماسية والتوحيد والدفاع، ورئيس هيئة المخابرات، وكبير مساعدي الرئاسة.

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