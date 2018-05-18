النيابة تكشف عمليات تزوير للآراء قبل الانتخابات الرئاسية

أكتب :

2018-05-17 16:20:49

تحديث :

2018-05-17 16:20:49

النيابة تكشف عمليات تزوير للآراء قبل الانتخابات الرئاسية

كشفت النيابة العامة عن أن شريكًا أساسيًّا للمدون دروكنغ المتورط في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، قد شهد بأنهما تلاعبا في تعليقات على الانترنت قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وقال وكلاء النيابة إن الشريك المتواطئ مع المدون، والمعروف باسم عائلته باك، قد أدلى بشهادته خلال محاكمة المدون المعروف باسمه المستعار دروكنغ، أمس الأربعاء.
وقد ظهرت شكوك بأن المدون ومساعدين له استخدموا برامج لرفع عدد الإعجابات تلقائيًّا على التعليقات على الأخبار خلال السباق الرئاسي، لكن تعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها سلطات التحقيق عن شهادات من المتواطئين الرئيسيين.
وقال وكلاء النيابة إن أساس الفضيحة هو تشويه الرأي العام من خلال تزوير التعليقات على الانترنت، وذلك منذ شهر يناير من العام الماضي تقريبًا.

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