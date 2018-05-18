واشنطن تنفي وجود خطة لنشر القاذفات بي-52 في تدريبات ماكس ثاندر

أكتب :

2018-05-17 16:21:28

تحديث :

2018-05-17 16:21:28

واشنطن تنفي وجود خطة لنشر القاذفات بي-52 في تدريبات ماكس ثاندر

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، وجود أي خطة لنشر قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز بي-52 في تدريبات ماكس ثاندر الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون كريستوفر لوغان بذلك ردًّا على سؤال من جانب راديو صوت أمريكا حول تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أن كوريا الجنوبية طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر تلك القاذفات في شبه الجزيرة الكورية.
وكان "مون تشونغ إين" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي قد صرح أمس الأربعاء بأن وزير الدفاع الكوري سونغ يونغ مو قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع قائد القوات الأمريكية في كوريا فينسنت بروكس.
الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ألغت أمس الأربعاء المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، متحججة بالتدريبات الجوية الجارية حاليا بين سيول وواشنطن.

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