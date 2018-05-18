رئيس الوزراء يشدد على حياد الموظفين العموميين قبل الانتخابات المحلية

حذَّر رئيس الوزراء لي ناك يون من أن المسؤولين الحكوميين الذين سيتدخلون بشكل غير قانوني في الانتخابات المحلية القادمة سوف يعاقبون بشدة، بموجب القوانين ذات الصلة.

أدلى لي بذلك التصريح أمس الخميس، خلال الاجتماع الذي ترأسه حول استعدادات الحكومة لانتخابات 13 يونيو، في المجمع الحكومي في سيول، وأكد خلال الاجتماع على حياد المسؤولين الحكوميين، لا سيما من يديرون الانتخابات ويشرفون عليها.

ودعا الوزارات المعنية إلى تشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات المحلية. وقال إن نسبة المشاركة تميل إلى أن تكون أقل من نسبتها في الانتخابات الرئاسية أو العامة، ولكنها قد تنخفض عن ذلك هذا العام بسبب القضايا الأخرى التي تشغل الرأي العام، مثل الجهود الدبلوماسية الجارية مع كوريا الشمالية.

وسوف يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات المحلية في 24 مايو.

