الاحتفال بالذكرى 38 على انتفاضة 18 مايو الديمقراطية

أكتب :

2018-05-18 11:21:19

تحديث :

2018-05-18 11:35:39

الاحتفال بالذكرى 38 على انتفاضة 18 مايو الديمقراطية

أقيم اليوم الجمعة احتفال في "مقابر 18 مايو الوطنية" بمدينة كوانغ جو، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين على انتفاضة الثامن عشر من مايو الديمقراطية.
وشارك في الاحتفال أكثر من خمسة آلاف من المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين وأسر الضحايا والمواطنين والطلبة، بمن في ذلك رئيس الوزراء "لي ناك يون".
وقال رئيس الوزراء في كلمة ألقاها في الاحتفال إن لجنة للتحقيقات حول ما حدث في تلك الانتفاضة ستبدأ نشاطها في شهر سبتمبر القادم للكشف عن الحقائق المخفية المتعلقة بما حدث في الانتفاضة، وتحديد المسؤول عن إطلاق النار خلال تلك الأحداث.
الجدير بالذكر أن انتفاضة الـ18 من مايو الديمقراطية قد اندلعت يوم الثامن عشر من شهر مايو عام 1980، نتيحة لإطلاق النار على طلاب جامعة "تشون نام" والاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الجيش.
وانتهت الانتفاضة بعد 10 أيام من اندلاعها، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين المتظاهرين وجنود الجيش والشرطة.

[Photo : KBS News]

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