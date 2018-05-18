واشنطن تؤكد أن حجم قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية سيبقى كما هو الآن

شددت الولايات المتحدة على أنه ليس لديها أي خطة لإحداث تغيير في حجم قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماعات الجولة الثالثة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين في واشنطن، يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الجاري، حيث جددت الولايات المتحدة تعهداتها بالدفاع عن أمن شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عقدت في هونولولو في جزيرة هاواي الأمريكية خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من شهر مارس الماضي، بينما عقدت الجولة الثانية في جزيرة جيجو الكورية يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أبريل الماضي.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد وقعتا على اتفاقية التدابير الخاصة الأولى التي تحدد حصة كوريا الجنوبية من تكاليف وجود القوات الأمريكية المتمركزة فيها عام 1991 وقد تم تجديدها للمرة التاسعة على التوالي.

ومن المفترض أن يتم تجديد الاتفاقية قبل نهاية هذا العام لتدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم ولمدة خمس سنوات.

[Photo : KBS]