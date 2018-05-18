المعارضة تحذر من نجاح القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ

قال رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" إنه سيرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن القمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أن نجاح هذه القمة قد يكون بمثابة كارثة بالنسبة لكوريا الجنوبية.

وأوضح "هونغ" في رسالته التي تم الكشف عن محتوياتها أمس الخميس، أن معيار كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لنجاح القمة المرتقبة يختلف تماما، مدعيا أن تلك القمة ستكون الفرصة الأخيرة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وطالب رئيس الحزب المعارض "هونغ" الرئيس "ترامب" بالقضاء نهائيا على قدرات كوريا الشمالية على تطوير أسلحة نووية، وتقديم تعويضات اقتصادية لها بعد انتهاء عملية نزع السلاح النووي، إلى جانب طرح قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال تلك القمة.

ومن جانبه، وصف الحزب الديمقراطي الحاكم تصريحات "هونغ" بأنها "تصرفات غير مرغوب فيها"، وطالب الحزب المعارض بإلغاء خطته لإرسال تلك الرسالة.

وكان الحزب المعارض قد أكد أنه سيرسل تلك الرسالة إلى البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية، والكونغرس الأمريكي.

[Photo : KBS News]