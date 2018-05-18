سيول تؤكد عدم تدخلها في هروب عاملات المطعم الكوري الشمالي في الصين

قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" إن العاملات الكوريات الشماليات اللاتي كن يعملن في أحد المطاعم الكورية الشمالية في الصين قد فررن إلى كوريا الجنوبية في شهر أبريل من عام 2016 بناء على إرادتهن الحرة.

وأضاف أنه قد تم توطينهن في شهر أغسطس من عام 2016 بعد 4 أشهر من فرارهن، وأنهن يتمتعن بحياتهن في كوريا الجنوبية كمواطنات كوريات جنوبيات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أمام اجتماع للجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والتوحيد أمس الخميس حيث أضاف أيضا أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الوزارة بشأن أسباب وطريقة فرار العاملات الكوريات الشماليات إلى كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه التأكيدات في أعقاب تقارير ادعت أن وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية قد دبرت عملية فرار أولئك العاملات الكوريات الشماليات إلى كوريا الجنوبية قبيل الانتخابات العامة.

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