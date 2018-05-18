سيول تراقب ما سيحدث في الحوار بين الكوريتين

أكتب :

2018-05-18 14:47:27

تحديث :

2018-05-18 14:58:34

سيول تراقب ما سيحدث في الحوار بين الكوريتين

قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن مكتب الرئاسة سيراقب ما سيحدث في الحوار بين الكوريتين.
وأضاف المسؤول أن تصريح رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية "ري سون كوان" الذي يؤكد عدم عقد محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا الملحة، جاء ردا على البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني وعبّر فيه عن أسف حكومة سيول لقرار كوريا الشمالية بتأجيل المباحثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر عقدها يوم السادس عشر من مايو الجاري.
كما قال المسؤول إنه لا توجد أي خطة حتى الآن لإجراء اتصال بين قائدي الكوريتين عبر الخط الساخن.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>