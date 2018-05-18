سيول تراقب ما سيحدث في الحوار بين الكوريتين

قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن مكتب الرئاسة سيراقب ما سيحدث في الحوار بين الكوريتين.

وأضاف المسؤول أن تصريح رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية "ري سون كوان" الذي يؤكد عدم عقد محادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا الملحة، جاء ردا على البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني وعبّر فيه عن أسف حكومة سيول لقرار كوريا الشمالية بتأجيل المباحثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر عقدها يوم السادس عشر من مايو الجاري.

كما قال المسؤول إنه لا توجد أي خطة حتى الآن لإجراء اتصال بين قائدي الكوريتين عبر الخط الساخن.

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