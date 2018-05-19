مجموعة من النواب اليابانيين يستأنفون تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية

أفادت الأنباء بأن اتحادًا يتكون من نواب يابانيين، قرروا استئناف الأنشطة لتحسين العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ، وسط المشاركة الدبلوماسية المتزايدة لكوريا الشمالية مع العالم الخارجي.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون أمس الجمعة أن الاتحاد عقد اجتماعًا للمديرين التنفيذيين أول أمس الخميس، وقرر عقد اجتماع عام قبل قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لمناقشة إجراءات المساعدة في ترتيب قمة، بين اليابان وكوريا الشمالية.

وقال أحد نواب الاتحاد إن الإمكانية تتزايد لعقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية، في أعقاب القمة بين الكوريتين، نتيجة للتحول في سياسة الشمال تجاه الحوار.

وأضاف النائب أن الاتحاد سوف يستكشف الفرص الدبلوماسية البرلمانية مع الشمال، بشكل منفصل عن الحكومة اليابانية.

جدير بالذكر أن اتحاد النواب المشار إليه تم تأسيسه عام 2008، لتعزيز التبادلات بين اليابان وكوريا الشمالية.

وقد تم إيقاف أنشطته منذ أن بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه في اتخاذ سياسة متشددة تجاه الشمال، بعد تنصيبه للمرة الثانية، في أواخر عام 2012.

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