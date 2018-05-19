كوريا الشمالية تمتنع عن قبول قائمة الصحفيين من كوريا الجنوبية لحضور تفكيك موقع التجارب النووية

رفضت كوريا الشمالية قبول قائمة بالصحفيين الكوريين الجنوبيين، المدعوين إلى المشاركة في حدث الأسبوع المقبل، الذي سيتم فيه تفكيك موقع التجارب النووية في الشمال.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها قررت إرسال رسالة هاتفية لإخطار الشمال بالقائمة أمس الجمعة، عبر قناة الاتصال في قرية الهدنة في بان مون جوم.

وقالت الوزارة إنها أجرت اتصالًا هاتفيًّا مسبقًا لإعلام كوريا الشمالية، لكن كوريا الشمالية عبرت عن نيتها لعدم تلقي الإخطار، دون توضيح السبب.

وقال مسؤول في الوزارة إن الجنوب سينتظر بضعة أيام لتقييم الوضع والتفكير في إرسال القائمة مرة أخرى، مضيفًا أن الوزارة ستنظر أيضًا فيما إذا كانت بيونغ يانغ رفضت أيضًا تلقي قوائم الصحفيين من دول أخرى.

كانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد صرحت يوم السبت الماضي أنها ستسمح للصحفيين من 5 دول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بحضور حدث تفكيك موقع بيونغي ري النووي، الذي سيبدأ يوم 23 مايو ويستمر لمدة 3 أيام.

ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة مرتبطة بالتوتر المفاجئ في العلاقات الثنائية، في أعقاب قرار كوريا الشمالية الأحادي الجانب هذا الأسبوع بإلغاء المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، التي كان مقرَّرًا لها مناقشة تدابير المتابعة لإعلان بان مون جيوم.

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