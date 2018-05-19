وضع اللمسات الأخيرة في مفاوضات شركة جنرال موترورز كوريا

أكتب :

2018-05-19 12:32:10

تحديث :

2018-05-19 12:32:10

وضع اللمسات الأخيرة في مفاوضات شركة جنرال موترورز كوريا

وقع بنك التنمية الكوري الجنوبي الذي تديره الدولة وشركة جنرال موتورز الأمريكية على اتفاق إطاري أمس الجمعة، حول فرع الشركة في كوريا الجنوبية الذي يعاني من ضائقة مالية.
وبهذا فقد أنهي أكبر مساهمين في الشركة الكورية مفاوضاتهما حول كيفية تطبيع أعمال الشركة.
ولم يكشف أحد الطرفين بعد عن تفاصيل الاتفاق، ولكن من المعلوم أنه مشابه لما أعلن عنه في الأسبوع الماضي في خطاب الالتزام من البنك الكوري إلى الشركة الأمريكية.
ويُعتقد أن الطرفين سيقومان بضخ أموال إنقاذ تتجاوز 7 مليارات دولار، لشركة جنرال موتورز الكورية.
وفي الجملة، ستتحمل جنرال موتورز 6.4 مليارات دولار، من خلال تسييل ديون الفرع الكوري البالغة قيمتها 2.8 مليار دولار، واستثمار مبلغ 3.6 مليار دولار في معدات وأدوات للوحدة الكورية.
أما بنك التنمية الكوري، وهو ثاني أكبر المساهمين في الشركة، فسيتحمل المبلغ المتبقي وقدره 750 مليون دولار هذا العام، لمساعدة الشركة في الاستثمار في المرافق.
وسوف يُحظَر على جنرال موتورز بيع حصتها في الفرع الكوري خلال السنوات العشر القادمة، كما سيحتفظ بنك التنمية الكوري بحق النقض على قرارات الشركة الأمريكية، فيما يتعلق بالفرع الكوري الجنوبي من الشركة.

[Photo : YONHAP News]

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