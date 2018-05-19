كوريان شماليان، بينهما جندي، يفران إلى كوريا الجنوبية

فر كوريان شماليان إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال مسؤول في حكومة سيئول إنه قد تم رصد زورق صغير يحمل الاثنين في مياه شمال جزيرة بانغ نيونغ بالقرب من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين.

وقال المسؤول إن سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية وصلت إلى المكان وتأكدت من نوايا الرجلين اللذين أعربا عن عزمهما على طلب اللجوء.

ومن المعروف أن أحد الرجلين جندي برتبة رائد، والآخر مقيم في كوريا الشمالية.

تحقق الحكومة حاليا في سبب وكيفية فرارهما.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تشهد فيها سيئول فرار ضابط عسكري كوري شمالي إلى الجنوب عبر منطقة الحدود. وكانت المرة الأخيرة في أبريل 2008 عندما قام الملازم أول لي تشول-هو الذي يخدم في إدارة أمن الدولة في الشمال ببلوغ موقع حراسة كوري جنوبي بالقرب من قرية بانمونجوم الحدودية على الجبهة الغربية.

[Photo : KBS News]