كوريان شماليان، بينهما جندي، يفران إلى كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-05-19 13:43:25

تحديث :

2018-05-19 13:43:25

كوريان شماليان، بينهما جندي، يفران إلى كوريا الجنوبية

فر كوريان شماليان إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم السبت.
وقال مسؤول في حكومة سيئول إنه قد تم رصد زورق صغير يحمل الاثنين في مياه شمال جزيرة بانغ نيونغ بالقرب من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين.
وقال المسؤول إن سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية وصلت إلى المكان وتأكدت من نوايا الرجلين اللذين أعربا عن عزمهما على طلب اللجوء.
ومن المعروف أن أحد الرجلين جندي برتبة رائد، والآخر مقيم في كوريا الشمالية.
تحقق الحكومة حاليا في سبب وكيفية فرارهما.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تشهد فيها سيئول فرار ضابط عسكري كوري شمالي إلى الجنوب عبر منطقة الحدود. وكانت المرة الأخيرة في أبريل 2008 عندما قام الملازم أول لي تشول-هو الذي يخدم في إدارة أمن الدولة في الشمال ببلوغ موقع حراسة كوري جنوبي بالقرب من قرية بانمونجوم الحدودية على الجبهة الغربية.

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>