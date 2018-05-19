البرلمان يوافق على الاجتماع في وقت متأخر اليوم لتمرير مشاريع قوانين عالقة

اتفقت الأحزاب تحت قبة البرلمان على عقد جلسة عامة على الساعة التاسعة مساء من يوم السبت لتمرير مشروعي قانونين رئيسيين.

أحد المشروعين يتعلق بقانون الميزانية التكميلية والآخر يُعنى بتحقيق خاص في فضيحة تزوير الرأي على الإنترنت.

وأعلن قادة الأحزاب المختلفة مساء الجمعة أنهم اتفقوا على أن يتألف فريق التحقيق الخاص من ثلاثة مساعدين لمحقق مستقل واحد، و 13 مدعيا عاما، و 35 محققا و 35 موظفا مدنيا.

سيكون أمام الفريق 60 يومًا للتحقيق، مع إمكانية تمديد تقدر بـ 30 يومًا إضافيًا.

فيما يتعلق بهوية المحقق المستقل، فإن نقابة المحامين الكورية ستوصي أولاً بأربعة مرشحين وستقوم الكتلة المعارضة باختيار قائمة قصيرة مكونة من مرشحين نهائيين اثنين، ليختار الرئيس مون جي-اين أحدهما.

ستعقد الأحزاب اجتماعًا للجنة التشريعية والقضائية التابعة للبرلمان في الساعة 8 مساءً على أمل تمرير مشروع قانون المحقق الخاص قبل تسليمه إلى الجلسة العامة.

وخلال الجلسة، سيصوت المشرعون أولاً على الاقتراحات للحصول على موافقة البرلمان لاعتقال ممثلي حزب كوريا الحرة "يوم دونغ يول" و "هونغ مون جونغ".

كما سيتم طرح مشروع قانون الميزانية التكميلي للتصويت.

[Photo : KBS News]